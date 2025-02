Laprimapagina.it - Dentista e odontoiatra differenza

: Facciamo chiarezzaQuando si parla di salute orale, spesso si usano i termini “” e “” come se fossero sinonimi. Tuttavia, molte persone si chiedono se esista unatra queste due figure professionali. È importante comprendere il significato esatto di entrambi i termini per sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Approfondiamo quindi il concetto di, cercando di chiarire eventuali dubbi.Chi è l’?L’è un professionista laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dopo aver completato un percorso universitario di cinque o sei anni, l’acquisisce le competenze necessarie per diagnosticare, prevenire e trattare le patologie della bocca, dei denti e delle gengive.