Lanazione.it - Denti più puliti e gengive più sane: idropulsore dentale FlossJet, rimuove placca e residui con precisione

Leggi su Lanazione.it

L’portatile diè un dispositivo perfetto per chi vuole una puliziaprofessionale direttamente a casa. Grazie alle quattro modalità di irrigazione, al serbatoio da 300ML e alla tecnologia a getto d’acqua pulsante, aiuta are la, il tartaro e idi cibo in modo efficace, serve per migliorare la salute orale e per prevenire problemi gengivali. Oggi su Amazon è disponibile al prezzo sensazionale di soli 19,99€, con un coupon di 2€ attivabile al checkout. Corri a prenderlo, è un best buy a questa cifra. Compra oggi il tuo nuovodi: pulizia profonda epiùin offerta su Amazon L’utilizza un potente getto d’acqua pulsante chetra ie sotto le, arrivando dove lo spazzolino non può.