Repubblica.it - Delitto Nada Cella, Soracco si smentisce sull’imputata: “Cecere era un’amica pressante”

Le dichiarazioni questa sera a Far West su Rai Tre. Il commercialista, a processo per favoreggiamento per il cold case di 29 annifa, ha sempre sostenuto che la loro fosse una conoscenza superficiale, ma ai microfoni ammette: “Voleva confidarsi con me”