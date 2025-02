News.robadadonne.it - Delitto Chiara Poggi, la Cedu respinge il ricorso di Alberto Stasi: resterà in carcere

resta in; il quarantenne, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata, avvenuto a Garlasco, nel pavese, il 13 agosto del 2007, aveva presentatoper una “lesione del suo diritto a un giusto processo, in relazione al principio di equità tra le parti”, sostenendo che nel processo d’appello bis non fosse stato ascoltato un testimone ritenuto “fondamentale” dalla difesa.La, Corte europea per i diritti dell’uomo, ha tuttavia respinto ilritenendolo “irricevibile” e “manifestamente infondato”, ripetendo di fatto quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione nel 2018, che aveva rigettato unstraordinario.Secondo la Corte, la condanna si basa “su diversi elementi di prova” e le dizioni del testimone agli inquirenti, “anziché essere determinanti per stabilire la responsabilità penale dell’imputato, hanno semplicemente rafforzato il quadro probatorio a suo carico”; questo è stato il motivo per cui la Corte d’Assise d’Appello decise di non ascoltare il teste, senza intaccare l'”equità del procedimento”.