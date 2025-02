Unlimitednews.it - DeepSeek, Scorza (Garante Privacy) “Regole valgono per tutti i Paesi”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è da augurarsi che il provvedimento preso sunon debba diventare una procedura standard. Prima di arrivare all’ordine di stop abbiamo richiesto informazioni alle società cinesi che gestiscono il servizio che avevano 20 giorni per rispondere. In due sono tornate da noi dicendoci semplicemente che non avevano in programma di essere presenti in Italia e che non riconoscevano la nostra giurisdizione. Davanti allo stridere delle affermazioni delle due società che forniscono tuttora il servizio e quello che si constatava da questa parte del mondo altra soluzione non è rimasta che quella di ordinare uno stop”. A dirlo Guido, Componenteper la protezione dei dati personali, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV. “Dal nostro punto di vista lele abbiamo eper– ha aggiunto -.