DeepSeek, altri problemi: è la nuova arma in mano ai cybercriminali

è unainai: grazie all’IA cinese potranno generare in modo semplice codice malevolo.: è lainai– notizie.comL’avanzamento tecnologico ha sempre presentato una doppia faccia: da un lato, apre porte a sviluppo e innovazione; dall’altro, introduce nuove sfide e pericoli. Questo dualismo è particolarmente evidente nell’ambito dell’intelligenza artificiale (IA) generativa, che sta rivoluzionando sia il settore della creazione di contenuti che quello della sicurezza informatica. Con l’ascesa di strumenti comee Qwen, si assiste a una tendenza preoccupante: l’uso di queste tecnologie avanzate per scopi criminali.Inizialmente, isi servivano di piattaforme come ChatGPT per creare codice malevolo.