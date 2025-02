Ilgiorno.it - Deborah Compagnoni, leggenda dello sci: “Quelle medaglie? Uniche. Ricordo il pullman insieme al principe di Norvegia”

Leggi su Ilgiorno.it

Se dici Olimpiadi invernali non puoi non pensare a sua maestà, la sciatrice italiana più vincente di tutti i tempi a livello olimpico che,ad Alberto Tomba, ha caratterizzato un’epoca. E immaginiamo cosa avrebbe potuto vincere se non avesse subito una serie impressionante di infortuni gravissimi. Ancora oggi, ad oltre 30 anni dal suo primo oro olimpico,è considerata (giustamente) un mitosci italiano e mondiale ed è stimatissima, grazie anche al suo carattere in cui sensibilità, disponibilità e educazione non sono di certo un optional. Se c’è un’atleta che incarna lo spirito olimpico questa è. Valtellinese di Santa Caterina Valfurva,, classe 1970, debuttò alle Olimpiadi ad Albertville nel 1992. E fu oro., ci parli di quel debutto olimpico e delle altre esperienze a cinque cerchi.