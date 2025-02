Debacle Inter a Firenze | 6 anni fa l’ultima sconfitta con 3 gol di scarto

Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita di ieri sera persa dall’contro la Fiorentina per 3-0 rischia di lasciare strascichi pesantissimi in casa nerazzurra. Sebbene nulla sia ancora chiuso per quanto riguarda la lotta Scudetto, i tre punti di ritardo che la squadra di Inzaghi deve recuperare al Napoli di Conte, che da qui a fine stagione giocherà solo in campionato, rischiano di essere un ostacolo molto duro da superare. Ma ladiè per certi versi anche “storica”, infatti si tratta della peggiordell’era Inzaghi: era dal 2019 che l’non perdeva con 3 gol di, ed ecco contro chi.con 3 gol divolta nel 2019Come riportato da Opta, i nerazzurri non perdevano una partita con tre gol dinel maggio del 2019, allo stadio Diego Armando Maradona, con l’di Spalletti che perse contro il Napoli, allenato all’epoca da Carlo Ancelotti, per 4-1.