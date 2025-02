Repubblica.it - De Martino, blitz della Gdf al concerto: il neomelodico contro i pentiti è un evasore totale

Leggi su Repubblica.it

Sequestrati rolex, gioielli e contanti per oltre 220 mila euro. Risulta nullatenente e la famiglia percepisce il reddito di cittadinanza. Non ha dichiarato 850 mila euro in sei anni