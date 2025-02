Juventusnews24.com - De Grandis ottimista: «Thiago Motta comincia ad avere delle idee. Anche se non è una Juve spettacolare…»

di RedazionentusNews24Deha parlato così ai microfoni di Sky prima del match di Serie A tra Como e: tutte le paroleIl giornalista Stefano Deha parlato nel pre-partita di Como, sfida di Serie A, ai microfoni di Sky per analizzare così il momento dei bianconeri prima della sfida.PAROLE – «ad, per la seconda volta schiera la stessa formazione. Ha due ali che cercano di rientrare verso il centro, Koopmeiners è stato restituito alla mediana,adrispostese non è ancora unaspettacolare».