DAZN | settimana di sport imperdibile in diretta

Questa, il palinsesto diè particolarmente ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket, volley e non solo. Basket: unadi sfide EuropeeGli amanti del basket avranno pane per i loro denti con le emozionanti partite dell’Eurolega in programma su. Oggi alle 19:00, l’Olimpia Milano si prepara a sfidare lo Zalgiris Kaunas, un incontro che promette scintille e adrenalina pura. Ma non finisce qui! Domani sera, alle 20:30, la Virtus Bologna affronterà il Paris Basketball in una partita che si preannuncia altrettanto avvincente. Queste sfide europee non sono solo un’opportunità per vedere i nostri team preferiti all’opera, ma anche per apprezzare il talento internazionale che calca i parquet più prestigiosi.Non dimentichiamo cheoffre anche la possibilità di seguire altre competizioni di rilievo come la Serie A, l’Eurocup e la Champions League.