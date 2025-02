Calciomercato.it - David libera Zirkzee: Derby d’Italia e ritorno in Serie A

Il Manchester United è a caccia di un nuovo centravanti e potrebbe privarsi dell’ex Bologna in estate Porte girevoli al Manchester United, che neanche con l’avvento in panchina di Amorim è riuscito a cambiare marcia e scalare la classifica.Joshua(LaPresse) – Calciomercato.itContinua la crisi dei ‘Red Devils’ che al momento sono addirittura al 13° posto in Premier League, a dodici punti dall’ultimo posto utile per la qualificazione in Europa. Le ultime finestre di mercato non hanno dato una mano in casa United, anzi hanno fatto più confusione nell’economia di uno spogliatoio bollente e senza leader di peso. Tra questi sta faticando e non poco anche Joshua, alla fine rimasto a Manchester malgrado i rumors su un possibilein Italia visto il corteggiamento del mentore Thiago Motta, che lo avrebbe portato volentieri alla Juventus.