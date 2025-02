Ilfattoquotidiano.it - Daphne Caruana Galizia, libero su cauzione l’uomo d’affari Yorgen Fenech: è considerato il mandante

Arrestato nel novembre del 2919 perché ritenuto il mandato dell’omicidio della giornalista, è stato rilasciato sua Maltaè accusato di aver pagato 150mila euro per eliminare la cronista uccisa con un’autobomba a ottobre del 2017. Malta Today riporta che il presuntodell’omicidio ha lasciato la Corradino Correctional Facility sued è andato via a bordo di un van nero senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che attendevano fuori.Il figlio della reporter assassinata, Matthew, poco prima del rilascio diha scritto sui social: “Sono stato appena informato chesarà rilasciato entro un’ora. Il primo ministro ha avuto 5 anni di tempo per riparare il nostro sistema e non ha fatto nulla.