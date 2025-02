Lanazione.it - Dany, le avversarie della fase play-in

In campo per conquistare ioff. Da sabato 15 febbraio scatterà il-In Gold, la secondad’alta classificaSerie B Interregionale: il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori di coach Alberto Tonfoni vuole entrare tra le prime 8 squadre classificate, qualificandosi aioff. Non sarà semplice, però: gli avversari sono tosti e, soprattutto, Quarrata porta in dote alla secondasoltanto 4 punti. In sostanza, parte dall’ultima piazza. Queste sono le squadre che prenderanno parte al-In Gold: Oleggio, che ricomincia da 18, San Miniato e Lucca 16, Borgomanero, Pavia e Costone Siena 10, Gazzada, Casale e Aretina 8, Derthona e Use Empoli 6. Quarrata se la vedrà (gare di andata e ritorno) con Oleggio, Borgomanero, Pavia, Gazzada, Casale e Derthona. Al termine di questa seconda, le prime otto andranno aioff, mentre le restanti quattro festeggeranno la salvezza.