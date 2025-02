Bolognatoday.it - Danni del vento, la piscina di Ozzano non riapre

Leggi su Bolognatoday.it

Ci sono voluti 65mila per la rimozione dal parcheggio della copertura delladidell'Emilia, in via Nardi, sradicata dal fortelo scorso 28 gennaio che ha reso necessaria l’installazione di un ponteggio. Dunque sono partiti i primi lavori per chiudere e mettere in sicurezza il.