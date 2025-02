Bollicinevip.com - Daniele Bartocci riceve un ulteriore conferma del suo lavoro nella settimana di Sanremo

IL GIOVANE TALENTO FOOD E SPORTSARÀ UNO DEI PROTAGONISTI ALL’EVENTO VIVI2025L’EVENTI SI TERRÀ AL GRAND HOTEL DES ANGLAIS DURANTE LADEL FESTIVAL.Musica, arte e non solo: è ormai tutto pronto per2025. Durante ladel Festival della Canzone Italiana – in programma al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025, con conduzione e direzione artistica affidate a Carlo Conti – la Città dei Fiori diventa la capitale di Vivi2025, prestigiosa iniziativa che vede la partecipazione attiva dell’Associazione Italiana Cuochi (AIC), in diretta dallo storico Grand Hotel & Des Anglais. Tra interviste esclusive, special guest e show gastronomici, il food Made in Italy sarà protagonista aaccanto alla musica, formando un connubio perfetto tra spettacolo, arte e haute cuisine.