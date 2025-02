News.robadadonne.it - Daniela Manda, accoltellata dal marito, nell’interrogatorio: “Ho paura per quando uscirà”

Leggi su News.robadadonne.it

Lo scorso 6 gennaio venne colpita ripetutamente con un coltello fuori da un supermercato Lidl a Seriate, e oggi, dopo settimane di convalescenza, è pronta a parlare con gli inquirenti dell’aggressione subita dalDaniel.Ascoltata dalla pm Emma Vittorio, la 39enne, dimessa lo scorso 13 gennaio dal Papa Giovanni di Bergamo, dove era arrivata in prognosi riservata dopo le 14 coltellate ricevuto dal consorte, ha detto di avere“perchédal carcere non so cosa succederà”. Vi raccomandiamo. 24ennealle spalle dall'ex, già denunciato e agli arresti domiciliari È accaduto fuori da un supermercato a Giussano, Monza e Brianza.