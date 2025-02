Fanpage.it - Dalla via Gluck a via Broletto: quanto costano le case nelle strade di Milano raccontate dai cantautori

Una casa in via, strada diventata celebre per la canzone di Adriano Celentano, può arrivare a costare 5mila euro al metro quadro, ma per la viadi Sergio Endrigo si può salire fino a 12.500 euro. Un po' più economico Viale Molise, citato nei brani del cantante Rkomi.