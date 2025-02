Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO: IL PIENO DI OSPITI PER LA FINALE. PROMOZIONE SU RAI1 RIUSCITA?

al”, la più grande festa degli artisti di, si avvia alla conclusione. L’ultima puntata dello show di Nek e Bianca Guaccero fa ildi.Nello studio di, venerdì 7 febbraio alle 21.30, sono infatti attesi Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez. Ad esibirsi con gli artisti dianche Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama.Si concluderà così questo nuovo viaggio nel mondo degli artisti dicon le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format orginale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.L’edizione di quest’anno, in cui Nek è affiancato da Bianca Guaccero, reduce dal successo di “Ballando con le Stelle”, è ancora più coinvolgente grazie a una serie di innovazioni pensate per stupire e appassionare il pubblico.