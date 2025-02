Tvplay.it - Dalla Juve all’Inter, Marotta senza rivali: colpo sensazionale

Leggi su Tvplay.it

La brutta sconfitta contro la Fiorentina fa riflettere seriamente in casa Inter. Il club nerazzurro deve assolutamente correre ai ripari.Se ne discute ormai da settimane ma ancora una volta se ne è avuta la riprova. L’Inter di Simone Inzaghi forse non è pronta per giocare tutte queste gare, la rosa non è cosi lunga come tutti sembravano farci credere. La squadra ha problemi sia nel reparto difensivo ma soprattutto in quello offensivo dove praticamente ci sono solo Lautaro Martinez e Thuram.(Lapresse) SpazioInterI due sono giocatori di grande caratura ma stanno avendo normali difficoltà visto la serie infinita di gare che l’Inter sta giocando e il fatto che mancano le alternative. Taremi non ha mai convinto in questa stagione mentre Arnautovic e Correa andranno via a fine anno e quando entrano fanno più errori che altro, come nell’ennesima chance sprecata dall’austriaco a Firenze.