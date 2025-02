Tvplay.it - Dalla Juve alla Roma, annuncio a sorpresa: è successo davvero

Leggi su Tvplay.it

Clamorosa rivelazione, il mercato di gennaio non si è concluso del tutto: i dettagli.ntus epotrebbe avere più cose di quanto si possa immaginare in comunque. La stagione di bianconeri e giallorossi no è di certo delle migliori. Alti e bassi costanti che stanno mettendo a dura prova tutto l’ambiente sia dellantus che della: è(LaPresse) tvplay.itCerto, nove punti di distanza mettono i bianconeri in una posizione di netto vantaggio sui giallorossi, che al momento rischiano seriamente di non raggiungere nessun posto europeo per la prossima stagione. Il mercato dellantus e dellaè stato piuttosto attivo. I giallorossi hanno dato il benvenuto a tre difensori (Rensch, Nelsson e Salah-Eddine), un centrocampista (Gourna-Douath) e a Gollini tra i pali.