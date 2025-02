Ilrestodelcarlino.it - "Dalla carta al web, binomio che aumenta la consapevolezza"

Luca De Angelis, amministratore delegato della lavanderia industriale argentana Dalta. Impresa leader nel settore ed eccellenza del territorio. Come nasce l’idea di sostenere l’iniziativa Cronisti in classe? "Dalta, a maggior ragione da quando è stata rilevata dal gruppo Petrini-Ferraguti-Genesini, ha deciso di investire molto sulle giovani generazioni. A maggior ragione al giorno d’oggi, se vogliamo guardare al futuro con fiducia, dobbiamo creare le condizioni affinché siano il più possibile lavoratori e dunque cittadini consapevoli. L’iniziativa promossa da Qn-il Resto del Carlino si muove esattamente in questa direzione". Dalta ha scelto di investire lastampata. "Certo, crediamo fortemente nel valore anche pedagogico oltre che formativo della lettura dei quotidianicei. Il giornale dirappresenta un valore aggiunto per il percorso di formazione degli individui.