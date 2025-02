Ilfattoquotidiano.it - Dal Questore di Roma 16 Daspo a ultrà già denunciati per apologia del fascismo durante le commemorazioni di Acca Larentia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildiha emesso 16perdelnei confronti di persone denunciate negli ultimi due anni in occasione della commemorazione di, provenienti dae altre province del territorio nazionale tra cui Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Tra i soggetti colpiti dalle misure anche tifosi delle due squadrene e sostenitori della società calcistica napoletana. Tre provvedimenti hanno durata di 6 anni “aggravata” dall’obbligo di firma, gli altri 13 sono stati adottati per periodi compresi tra uno e due anni. Sono ancora in valutazione le posizioni di oltre 200 soggetti responsabili di altre ipotesi di reato per cui è espressamente prevista l’applicabilità del“fuori contesto”, quindi a prescindere dalla commissione di episodi di violenza in ambito sportivo.