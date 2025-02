Lanazione.it - Dal progetto intergenerazionale CuciAmo di Miniconf, le donazioni

Arezzo, 7 febbraio 2025 – Daldi, al coinvolgimento dei bambini della scuola primaria di San Piero in Frassino (AR), fino al sostegno al Canile Intercomunale di San Piero in Frassino. Un unico filo che ha legato l’impegno per “cucire insieme” le diverse generazioni presenti in azienda, il supporto allo sviluppo della manualità di bambini e bambine e la solidarietà verso una struttura del territorio. In, un’azienda che ha già superato il cinquantesimo anno di vita, sono rappresentate tutte le fasce di età, dai boomer alla generazione Z. Da qui è emersa la necessità di far incontrare interessi e idee, attraverso unchiamato. Si tratta di una sorta di un’Academy speciale, in cui una delle sarteinsegna a cucire a colleghi di altri dipartimenti, creando l’opportunità di condividere tempo a valore, pensieri e parole.