Dal palcoscenico di Casa Sanremo alla Bit di Milano | Terre del Bussento racconta il suo paesaggio culturale

Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni, cultura e identità.delé un territorio, ma da anni anche un’idea, un progetto che viaggia, un racconto che prende vita sul prestigiosodie i padiglioni della BIT di, due vetrine di eccellenza.Quest’anno, il claim che accompagnerà questa esperienza è chiaro e potente: “del”. Un concetto che va oltre la semplice descrizione di un luogo ma è la narrazione fatta di storia, natura, tradizioni e perché no, anche futuro. Un percorso che si rinnova e si rafforza: dodici anni di presenza ae dieciBit di, a testimonianza di un impegno costante nella promozione e valorizzazione del territorio.Il progetto non sarebbe lo stesso senza i giovani protagonisti di ogni edizione: quest’anno sono circa 200 gli studenti di cinque istituti scolastici che avranno il privilegio di vivere un’esperienza straordinaria, dal punto di vista personale e professionale: l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Sapri, il Liceo musicale Pisacane di Sapri, l’istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, l’Istituto Alberghiero Enzo Ferrari di Eboli e l’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro.