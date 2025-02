Ilnapolista.it - Dal Cin: «La Figc si oppose all’affare Zico, ma la situazione la sbloccò Giulio Andreotti»

Franco Dal Cin, classe 1943, nel calcio da una vita. Era General manager, come si diceva all’epoca, dell’Udinese. Resterà nella memoria perché portòall’Udinese. La sua intervista alla Gazzetta.Leggi anche: Dal Cin parla di club che preferiscono prendere giocatori scuri e Sky giustamente lo silenzia (VIDEO)Dal Cin: «Chi c’era dietro la Grouping? La persona coinvolta non c’è più»Dal Cin, come le venne in mente, nel 1983, di portarea Udine, il numero 10 brasiliano contraltare di Maradona?«L’idea e il merito vanno riconosciute a Lambertodori, talent scout. Lui aveva i contatti con il giocatore, la sua famiglia e il procuratore. Nel 1983 il contratto dicon il Flamengo era in scadenza e Lamberto fece un gran lavoro preparatorio, assicurò ache avrebbe goduto di una villa con piscina.