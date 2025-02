Amica.it - Dai fiocchi alle trasparenze, dai corsetti al velo in versione corta, ecco tutto quello che c’è da sapere a tema wedding dress

Anche se ci troviamo a febbraio, per chi ha deciso di convolare a nozze quest’anno, è già tempo per pensare al vestito bianco. Ma per farlo senza errori la prima cosa da conoscere sono le tendenze sposa primavera 2025. Stiamo parlando di tutti quei trend che stanno spopolando nelle collezioni bridal della bella stagione così come sulle passerelle più prestigiose. Il passo successivo sarà poidi abbracciare le tendenze che incontrano il proprio gusto e declinare nel proprio abito.Noi abbiamo decretato le 8 più forti e più interessanti tendenze sposa primavera 2025, pronte per essere indossate nel giorno più emozionante e da sogno di sempre.L’uscita finale dedicata all’abito da sposa della sfilata Haute Couture primavera estate 2025 di Chanel (foto Spotlight Launchmetrics).