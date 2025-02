Dai dati sul clima oscurati dal Doge alle nuove nomine controverse | così Trump e Musk frenano la lotta al climate change

Leggi su Open.online

Lunedì 5 febbraio alcuni funzionari del Dipartimento per l’Efficienza Governativa () guidato da Elonhanno fatto irruzione negli uffici della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) l’agenzia che si occupa del monitoraggio del meteo, del mare e del. Nello stesso giorno in cuinominava il nuovo capo dell’agenzia federale, gli uomini dihanno chiesto di accedere al sistema informatico. Poco dopo, la pagina della Noaa che mostra il monitoraggio dei valori della CO2 a livello globale è stata oscurata per circa 24 ore.Nascosti isul cambiamentoticoIl timore dei vertici della Noaa, citati da The Verge, è che i funzionari delabbiano prelevatoconfidenziali sul cambiamentotico – nei confronti del quale il presidente degli Usa Donaldsi è dimostrato poco sensibile, con diversi ordini esecutivi -.