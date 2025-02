Dafne Keen commenta la cancellazione di The Acolyte | Eravamo orgogliosi di ciò che avevamo creato

Leggi su Cinefilos.it

ladi The: “di ciò chehato ladi The, la serie Lucasfilm ambientata nell’universo di Star Wars in cui interpretava la padawan Jecki Lon. Lo scorso agosto, abbiamo saputo che Lucasfilm/Disney aveva deciso di non proseguire con una seconda stagione di Thenonostante diverse trame e archi narrativi dei personaggi fossero rimasti in sospeso alla fine del finale della prima stagione, inclusa l’introduzione di Darth Plagueis.La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma sembrava molto chiaro che molti fan di Star Wars, e alcuni degli attori coinvolti nello show, fossero rimasti sorpresi da questo sviluppo. La showrunner Leslye Headland sperava di poter continuare la sua storia ambientata nell’era dell’Alta Repubblica, e si vocifera che lo studio stesse pianificando una seconda stagione fino a poco tempo fa.