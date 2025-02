Lanotiziagiornale.it - Da Trump e Netanyahu un attacco coordinato alla Corte penale internazionale

Un(CPI). Non c’è altro modo di definire quanto fatto dal presidente degli Stati Uniti, Donald, e, poche ore dopo, dal primo ministro israeliano, Benjamin, che si sono scagliati contro i giudici dell’Aia, rei di aver emesso un mandato di arresto nei confronti del leader di Tel Aviv per presunti crimini di guerra commessi nella guerra di Gaza.A sferrare il primo colpo è stato il tycoon americano, che nella serata di ieri ha firmato l’ennesimo ordine esecutivo, prevedendo sanzioni contro la, accusata di aver “avviato azioni illegali e infondate contro l’America e il nostro stretto alleato Israele”. Il riferimento è alle indagini sui presunti crimini di guerra commessi da soldati americani in Afghanistan e da militari israeliani nella Striscia di Gaza.