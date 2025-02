Romadailynews.it - Da stasera a domenica “La vittoria è la balia dei vinti” con Cristiana Capotondi al Teatro dei Rinnovati (Siena)

IL 7, 8 E 9 febbraioIN PROGRAMMA AI“laè ladei”CONRECORD DI ABBONAMENTI PER IL PRIMO CARTELLONE CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI VINCENZO BOCCIARELLIda ottobre ad aprile 2025 Oltre 30 spettacoliaie aldei Rozzi:Dalla prosa classica al contemporaneo,dalla lirica alla danza per un pubblico ampio Il sipario rosso deldeidisi è aperto il 25 ottobre con l’anteprima nazionale del musical Aladin, preceduta da un red carpet sul quale hanno sfilato tanti volti noti in un’atmosfera onirica, omaggio a Fellini e alla magia del: Raffaele Buranelli, Kaspar Capparoni, Chiara Conti, Valeria Marini, Alessandro Orrei, Miss Italia Ofelia Passaponti, Karin Proia, Adriana Russo e Marina Suma.Simbolo della stagione teatrale un veliero illuminato che traghetterà gli spettatori attraverso una pluralità di generi e linguaggi per suscitare una “tempesta emotiva che agita le acque dell’essere umano, nell’intento di guidarli in un percorso di repertori multiformi, in un mare in cui possano dimenticare il loro mondo per nuotare verso nuovi orizzonti, motivati dallo stesso spirito libero di Ariel”, come spiega il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli.