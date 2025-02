Iodonna.it - Da semplice servizio di mappe online a strumento indispensabile per oltre 2 miliardi di utenti. Un viaggio attraverso due decenni di evoluzione tecnologica che ha reso il mondo più accessibile e interconnesso

Era l’8 febbraio 2005 quando Google lanciò quello che sarebbe diventato uno degli strumenti più rivoluzionari dell’era digitale: Google Maps. Nato come unaapplicazione web per la visualizzazione di, nel corso di duesi è trasformato in un ecosistema complesso che ha ridefinito il modo in cui ci muoviamo, esploriamo e interagiamo con ilche ci circonda. Google compie 23 anni:alle origini del “re” dei motori di ricerca X 20 anni di Google Maps: la rivoluzione della mobilità quotidianaPrima di Google Maps, che compie quest’anno esattamente 20 anni, pianificare unsignificava consultarecartacee, memorizzare percorsi o chiedere indicazioni per strada ai passanti.