Lanotiziagiornale.it - Da Sala a Salvini gara a celebrare le Olimpiadi. Ma a un anno dal via volano costi e ritardi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Suidelleinvernali di Milano-Cortina 2026 “c’è un monitoraggio costante in modo competente. Io e il ministroandiamo sistematicamente sui cantieri. Vedrete, a partire dalla Pista di bob, quanto il genio italiano sia riuscito a produrre in termini di effetto, noi abbiamo fatto in unquello che gli altri hfatto in due. Non c’è una esplosione dei, ma un aggiornamento”. Parola del ministro dello Sport Andrea Abodi, ieri a Milano per la cerimonia “Milano a undai Giochi di Milano Cortina 2026”.Con lui, sul palco c’erano tutti ai prossimi Giochi della neve (mentre fuori dal teatro splendeva il sole e il termometro segnava 10 gradi centigradi): il sindaco Beppe, i presidenti Attilio Fontana e Luca Zaia, il ministro Matteo, il presidente del Cio, Thomas Bach.