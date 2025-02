Panorama.it - Da Ronald a Donald, similitudini tra Reagan e Trump

C’è delin. Non solo perché entrambi sono miracolosamente sopravvissuti a un tentativo di assassinio. Il nuovo presidente sembra ricalcare alcune orme del suo celebre predecessore.Ve n’eravate accorti? Alcuni tra i più efficaci slogan dinon sono suoi. La parola d’ordine «Otterremo la pace attraverso la forza», e la domanda (retorica) posta agli elettori «State meglio oggi, o quattro anni fa?», impiegate nella campagnaiana 2024 per scavare un fossato contro il presidente uscente, Joe Biden, non sono affatto nuove. Risalgono per l’esattezza al 1980, quando - ripetute per mesi - misero le ali a un altro grande candidato repubblicano alla Casa Bianca:, che fu poi presidente dal 1981 al 1989. Anche il fortunatissimo slogan «Make America Great Again», che con l’acronimo «MAGA» ha riempito milioni di berretti e t-shirt, e che oggi è il simbolo del 47° presidente degli Stati Uniti, non ha nulla d’inedito: fu, chiudendo la convention repubblicana che 45 anni fa lo aveva appena scelto come candidato, a usare la frase «Let’s make America great again».