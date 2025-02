Da quale terremoto dobbiamo difenderci? Luongo | I centri di competenza ci informino!

Leggi su Ilblogdigio.it

In attesa dell’avvio delle procedure per gli interventi sui fabbricati privati dichiarati inagibili a seguito della scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio 2024, il Comitato “Pozzuoli Sicura” sollecita la pubblicazione delle zone definite vulnerabili, in applicazione del DL del 12 ottobre 2023 al fine di consentire ai proprietari degli immobili di chiedere una verifica . Da: “Idici!” Il Blog di Giò.