Da marzo 2024 a gennaio 2025 | l’evoluzione di Lautaro Martinez

Dopo un inizio di stagione complicato,, nel mese di, è tornato a fare il goleador. Un rientro tanto atteso dopo circa nove di mesi di “assenza” al gol. O quantomeno con numeri al ribasso. CONFRONTO – Con la sconfitta contro la Fiorentina, l’Inter dice addio a un piccolo pezzetto di scudetto. L’amaro capitombolo di Firenze, fa emergere un dato riguardo al reparto offensivo. Dall’inizio della stagione, quando l’attacco non decolla l’Inter fatica a costruire e si ritrova in alcune occasioni in balia di errori gravi. Oltre a questo, si nota anchedidaldela oggi. Un percorso altalenante al termine della stagione che ha regalato la seconda stella, a una prima fase sulla falsariga delanche all’inizio dell’attuale stagione.