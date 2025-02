Today.it - Da Gaza ai dazi di Trump: di cosa si discuterà in Plenaria a Strasburgo

Leggi su Today.it

In vista della prossima sessione del Parlamento europeo, dal 10 al 13 febbraio a, i deputati italiani presentano i temi in discussione in diretta video. A confrontarsi ci saranno:Annalisa Corrado, S&D-PdDenis Nesci, ECR-FdIIgnazio Marino, Verdi/Ale-AvsValentina Palmisano, The.