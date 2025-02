Ilrestodelcarlino.it - Da Faenza una lettera al commissario Curcio e al presidente de Pascale: quali sono le richieste

(Ravenna), 7 febbraio 2025 - La piena del Lamone dello scorso 28 gennaio ha fatto rompere gli indugi e ha spinto il sindaco di, Massimo isola, e i comitati degli alluvionati a scrivere unaalalla ricostruzione nei territori alluvionati, Fabrizio, e aldella Regione Emilia-Romagna, Michele de, per chiedere, con la massima urgenza, risposte su alcuni temi ritenuti assolutamente prioritari. Insieme con il sindaco hanno sottoscritto la missiva i Comitati Alluvionati dell'Unione della Romagna Faentina, il Comitato Fluire, il Comitato Montone via Corleto e il Comitato Borgo Alluvionato. La decisione di mettere nero su bianco questenasce, appunto, dall’ennesima piena del Lamone vissuta con apprensione e la consapevolezza di essere “vulnerabili agli eventi meteorologici e in ritardo sulle opere di messa in sicurezza".