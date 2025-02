Anteprima24.it - Cyberbullismo, all’Istituto “Gaglione” di Capodrise gli esperti della Polizia

Tempo di lettura: 2 minuti“È ora di dire basta!”. Un’occasione preziosa per promuovere la consapevolezza individuale e collettiva, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni. In occasioneGiornata mondiale contro il bullismo e il, questa mattina, l’Istituto comprensivo “Giacomo” di, in via Dante, ha ospitato un evento di sensibilizzazione. L’incontro, rivolto agli alunni delle classi quintescuola primaria e agli studentiscuola secondaria di primo grado, ha visto una partecipazione attiva e interessata dei ragazzi. Dopo i saluti del preside Pietro Bizzarro, del sindaco Nicola Cecere, del vicesindaco e assessore alle politiche sociali Tommaso Fattopace e dell’assessore alla pubblica istruzione Marcela Gigliano, con il dirigente Bizzarro promotricemattinata, sono saliti in cattedra glidi StatoTerza sezioneSquadra mobileQuestura di Caserta.