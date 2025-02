Formiche.net - Cyber-sicurezza e sovranità, l’Italia alla prova della resilienza digitale

L’evoluzione tecnologica impone nuove sfidedel sistema Paese, soprattutto in un contesto in cui laè sempre più strategica.deve dotarsi di strumenti adeguati a proteggere infrastrutture critiche, imprese e istituzioni, mantenendo il passo con i principali attori globali. Come sottolineato da Marco Scurria, segretarioCommissione per le Politiche dell’Ue del Senato, i grandi player in questo campo sono tutti extra-europei e ciò impone ale all’Europa di investire di più sulle nuove tecnologie, pena l’essere condannatimarginalità sullo scenario geopolitico internazionale. A ribadirlo è anche Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di StatoDifesa, che ha affermato: “In questo contesto, garantire la prosperità di un Paese moderno, tutelare laeconomica e istituzionale e difendere la libertà dei cittadini, significa anche agire per uno spaziosicuro e resiliente”.