Curiosità sulla sfida. Esposito mattatore ma a livello giovanile

Tra ledelladi domani tra Empoli e Milan, rispettivamente 16esimo e ottavo con 21 e 35 punti, c’è quella che considerando solo il primo tempo le due squadre avrebbero gli stessi 34 punti in classifica (i rossoneri hanno una gara in meno). Aindividuale uno dei giocatori più in forma del Milan è sicuramente Reijnders, che ha segnato la sua unica marcatura multipla tra Serie A ed Eredivisie, il massimo campionato olandese, proprio contro l’Empoli all’andata (doppietta lo scorso 30 novembre). Match di andata dovegiocò solo 24 minuti, subentrando ad Anjorin, nel primo incrocio a‘senior’ con il Milan, ma l’attaccante azzurro ha uno score invidiabile contro i rossoneri agiovanili: con la maglia dell’Inter ha infatti vinto i 4 derby disputati tra Under 17 e Primavera con 3 gol e un assist.