Romadailynews.it - Cultura: per San Valentino a Roma iniziative a tema in Musei civici e in altri spazi

In occasione della festa degli innammorati, dal 13 al 16 febbraio, ripropone il programma di eventi gratuiti etici “mor” neie inli della Capitale. Per un Sanall’insegna dellasono previste visite a, itinerari, attivita’ creative, laboratori, letture teatralizzate e incontri rivolti a tutti, cittadini e turisti, coppie e famiglie, con uno sguardo all’arte e un altro alla storia della citta’ dalla Preistoria al Novecento. E quest’anno “mor” si arricchisce dello spettacolo digitale “Il cielo degli innamorati” che si terra’ al Planetario diil 14, 15 e 23 febbraio: un appassionato racconto di quattro storie d’amore da tutto il mondo disegnate in real time sotto una volta di stelle. Lo spettacolo di e con Gabriele Catanzaro e’ in programma alle 18:00 e si propone come un viaggio di una notte per ripercorrere, nel firmamento di un anno intero, storie di innamorati celesti, provenienti da varie culture del mondo.