"Cuero" dal distretto conciario a Casa Sanremo con Terre d'Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiArtigianalità e attenzione ai dettagli, dal cuore deldi Solofra, l’azienda “Cuero” è pronta a sbarcare acon, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della canzone italiana.Caratteristiche tipiche della tradizione manifatturiera italiana, Cuero Srl è un azienda italiana produttrice di abbigliamento in pelle sfruttando le risorse del polo industriale di Solofra, uno dei più importanti al mondo.Il marchio Alberto Zaccagnini nasce in una sera d’estate, mentre l’ideatore Giovanni Conforti, passeggiava per le stradine di Capri, e lo sguardo fu attratto da un nome scritto su un muro. questo è stato il momento in cui è nato Alberto Zaccagnini, un nome di fantasia, frutto di idee unite a passione che ha dato vita ad un prodotto esclusivamente artigianale.