Quotidiano.net - Cucciari verso Sanremo. “Tranquillizzo tutti: almeno io non canterò”

Geppi, per non prendere troppo sul serio il Festival Come immagina il suo ruolo di co-conduttrice venerdì, nella quarta serata, quella delle cover? "Come tutte le cose sarà fatto di vuoti e di pieni", risponde al telefono. "Sarò affiancata da un cantante straordinario (Mahmood, ndr) e lavorerò con uno dei conduttori italiani per eccellenza". Una definizione per Carlo Conti? "Preciso, sempre in controllo ma non vuol dire freddo, generoso. È sempre lo stesso, un secondo prima di andare in diretta e un secondo dopo". Com'è il suo rapporto con? "L'ho sempre guardato da quando ero una ragazzina, ascoltavo e riascoltavo le canzoni, riscrivevo i testi.