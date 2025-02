Lettera43.it - Csm, chiesta l’apertura di una pratica a tutela di Lo Voi: «Irriso da Meloni»

Il consigliere indipendente Andrea Mirenda ha chiesto al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura di aprire unadi Francesco Lo Voi dopo le «gravi e sorprendenti affermazioni pubbliche» della presidente del Consiglio Giorgia, che ha «» il procuratore di Roma.Mirenda: «Inaccettabile che la critica esondi in radicale messa in discussione della funzione giudiziaria stessa»Giorgia(Getty Images).Nella rial Csm, pur riconoscendo «la piena legittimità del diritto di critica all’operato dei magistrati in quanto ‘sale’ per la democrazia», Mirenda ritiene «inaccettabile che la critica esondi in radicale messa in discussione della funzione giudiziaria stessa, come è avvenuto nel caso in esame, e ciò tanto più quando proviene dai vertici dello Stato».