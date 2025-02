Ilrestodelcarlino.it - ’Cronisti in classe’, la sfida dell’informazione

Conto alla rovescia perin, l’iniziativa de ’Il Resto del Carlino’ che coinvolge gli alunni in una vera e propriaa colpi di articoli, inchieste, sondaggi e interviste. Quella che sta per partire è la 23esima edizione di un progetto che ogni anno allarga sempre più gli orizzonti con la partecipazione di scuole medie di tutta la provincia. Lo scorso anno la premiazione fu una vera e propria festa (nella foto a fianco) con il trionfo delle Montecuccoli di Pavullo al Bper Forum. Da febbraio a maggio, secondo un format ben consolidato e radicato sul territorio, le classi che si sono iscritte produrranno vere e proprie pagine di giornale in cui gli stessi studenti saranno protagonisti, reporter a 360 gradi del territorio con una vetrina anche web. Ecco le 13 scuole ai nastri di partenza: istituto comprensivo di Sestola, scuola Cavedoni di Sassuolo, Sacro Cuore di Carpi, Ic Lama-Polinago, Ic San Felice-Camposanto, Fassi di Carpi, Ic Pievepelago, scuola media di Fiumalbo, scuola Montecuccoli di Pavullo, Galilei di Maranello, Ic Ferrari di Maranello, medie Paoli di Modena e Fiori di Formigine.