Ilrestodelcarlino.it - "Cronisti in Classe aiuta a capire l’importanza di lavorare insieme"

Risponde dall’estero Franco Signoretti creatore di quella realtà "in progress" che è per la città il suo Palazzo Perticari su corso XI Settembre con la sua bellezza recuperata, la sua quadreria, la sua biblioteca e la sua presenza sempre più familiare in pieno centro cittadino. Ormai ci avviamo alla quota delle diecimila persone che sono entrate in quelli ambienti respirando una salutare aria che fa bene all’anima. Fra l’altro sono annunciate altre iniziative. Franco Signoretti, non vogliamo sapere se è all’estero in veste di titolare di Xanitalia e o di moderno mecenate cittadino, ma solo per chiederle i motivi del suo rinnovato impegno a sostegno dell’iniziativa ‘in’ del Carlino. "L’ho già detto in altre occasioni e lo confermo ora perché le buone intenzioni non cambiano mai: imparare ain gruppo seguendo la guida e gli indirizzi dei propri docenti dà modo di conseguire una esperienza di condivisione degli obiettivi".