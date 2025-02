Lanazione.it - Crollo nel cantiere di via Mariti, errori e pressioni dopo i ritardi: “Lo vogliamo entro Natale”

Firenze, 7 febbraio 2025 –2023 “l’edificio commerciale” di viadoveva essere consegnato. Si legge nelle mail. Nei messaggi. Lo ripetevano durante le telefonate. Tre o quattro al giorno., sollecitazioni ad accelerare i tempi di progettazione e produzione. Perché tutto era partito con un mese di ritardo. L’intero blocco di prefabbricati era stato progettato a rilento, perché la stessa azienda incaricata “non aveva esperienza in lavori di questa portata”. Quindi è subentrata “l’urgenza”. La necessità di risparmiare. Tempo e denaro. Gli stessi tecnici della Rdb Ita, l’azienda produttrice della trave che si è sbriciolata dando il via al disastro, più volte hanno lamentato una “fretta” eccessiva, in quanto per elaborare in modo “adeguato” i vari elementi sarebbero serviti più giorni, settimane, forse mesi.