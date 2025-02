Iltempo.it - "Crollata la cultura della giurisdizione". Nordio non si nasconde: grave disagio sul caso Almasri

Il ministroGiustizia, Carlo, è intervnuto in videocollegamento all'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani 2025 a Milano e si è soffermato nuovamente sul dibattito che si è scatenato il Parlamento sul: “Ho avuto una sensazione diquando, in Parlamento, a marginevicenda del libico ho spiegato ai parlamentari che il mandato di arrestoCorte di giustizia europea era un mandato completamente sbagliato e, secondo me, addirittura nullo». «In Parlamento mi è stato detto 'vi siete attaccati a un cavillo giuridico e avete liberato un torturatore'. Come dire, poiché era un torturatore, legge o non legge, regole o non regole, dovevate tenervelo - ha sottolineato-. Io non ho replicato, perché non era previsto dal regolamento, ma vorrei notare che se noi volessimo trattenere in vinculis una persona perché è un torturatore, un assassino o altro, a dispetto delle regole che disciplinano i processi, allora nemmeno la Corte internazionale avrebbe ragion d'essere».