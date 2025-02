Ilgiorno.it - Croce rossa. Apre un centro infiermeristico

Leggi su Ilgiorno.it

Il Comitato di Varese dellaItaliana lancia un nuovo servizio, operativo presso la sede di via Dunant. Si tratta di un ambulatorio infermieristico dedicato a prestazioni sanitarie di base, per tutti i cittadini che necessitano di cure infermieristiche primarie ad accesso libero e senza necessità di appuntamento. L’iniziativa è possibile grazie a infermiere volontarie e volontari specializzati della, che mettono a disposizione della comunità le loro competenze per garantire un supporto sanitario qualificato. L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 11. Non è richiesta prenotazione per consentire a chiunque di accedere facilmente al servizio. L’ambulatorio fornisce diverse prestazioni infermieristiche, tra cui tutti i giorni monitoraggio della pressione arteriosa, somministrazione di terapia iniettiva (dietro prescrizione medica) e trattamento di piccole ferite e medicazioni.